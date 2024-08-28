Посадовця ДСНС Львівщини викрито у махінаціях із закупкою авто для рятувальників

Зловживаючи своїми службовими повноваженнями, високопосадовець обласного ДСНС разом із своїми підлеглими провели закупівлю автівок для підрозділу за завищеною вартістю. Через дії змовників держава втратила майже 4,5 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Оперативники Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність до скоєння злочину одного із заступників Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та двох його підлеглих – начальника та провідного фахівця одного з управлінь.

Як з’ясувалось, спільники закупили два аварійно-рятувальних автомобіля легкового типу з додатковим обладнанням за значно завищеною вартістю. Своїми діями фігуранти завдали збитків державі на суму майже 4,5 мільйонів гривень.

Оперативники внутрішньої безпеки та слідчі ТУ ДБР, розташованого у Львові, зібрали доказову базу та вручили підозри усім фігурантам кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України