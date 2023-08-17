Поширював тези роспропаганди — у Харкові викрито ще одного шанувальника так званої «СВО»

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 55-річному чоловіку за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, харків’янин, маючи антиукраїнські погляди, поширював в інтернеті дописи на підтримку рф. Для цього він використовував заборонену в Україні соціальну мережу «Одноклассники».

Зокрема, чоловік репостив відео з групи, присвяченій так званим «офицерам новороссии». У пропагандистських роликах, поширених підозрюваним, російські військові були представлені визволителями, що захищають «мирне населення».

Герої цих відео транслювали тези кремлівської пропаганди про те, що Україна нібито «была и будет русской землей», стверджували, що «натовцам эту землю не отдадут», а також запевняли, що «русским солдатам и добровольцам понятно, за что умирать».

Ці дописи мали на меті формування позитивного ставлення авдиторії до загарбницьких дій рф на території України та дискредитацію ЗСУ.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура