В Днепре госпитализировали парня, которого полицейские жестко задержали за отсутствие маски
В Днепре на автовокзале полицейские жестко задержали парня из-за отсутствия на нем маски. Во время задержания ему стало плохо. Сейчас назначено служебное расследование для дачи оценки действий полицейских.
Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.
“Полицейские во время несения службы на территории вокзала заметили мужчину, который находился в общественном месте без средства индивидуальной защиты. На замечание полицейского мужчина не отреагировал и начал идти, после чего стражи порядка применили физическую силу для его задержания. Во время задержания последнему стало плохо”, — рассказали в полиции.
Также в пресс-служба отметили, что правоохранители вызвали скорую.
“В настоящее время по данному факту назначено служебное расследование по результатам которого будет дана оценка полицейских, которые были на месте”, — сказали в полиции.
Добавим, что как сообщают СМИ, парня госпитализировали с сотрясением мозга. Кроме того, сообщается, что он астматик.Tweet