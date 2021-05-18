В Днепре госпитализировали парня, которого полицейские жестко задержали за отсутствие маски

В Днепре на автовокзале полицейские жестко задержали парня из-за отсутствия на нем маски. Во время задержания ему стало плохо. Сейчас назначено служебное расследование для дачи оценки действий полицейских.

Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.

“Полицейские во время несения службы на территории вокзала заметили мужчину, который находился в общественном месте без средства индивидуальной защиты. На замечание полицейского мужчина не отреагировал и начал идти, после чего стражи порядка применили физическую силу для его задержания. Во время задержания последнему стало плохо”, — рассказали в полиции.

Также в пресс-служба отметили, что правоохранители вызвали скорую.

“В настоящее время по данному факту назначено служебное расследование по результатам которого будет дана оценка полицейских, которые были на месте”, — сказали в полиции.

Добавим, что как сообщают СМИ, парня госпитализировали с сотрясением мозга. Кроме того, сообщается, что он астматик.