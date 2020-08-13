У столиці оперативники затримали іноземця за пограбування дитини на Лісовому масиві

Зловмисник відібрав у неповнолітньої телефон та втік. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До чергової частини поліції Києва надійшла інформація про пограбування 8-річної дитини на вулиці Мілютенка. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники ювенальної превенції.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Деснянського управління поліції Володимир Борматов, на місці правоохоронці встановили, що невідомий підійшов до малолітньої та силою забрав мобільний телефон. Потерпіла стала звати на допомогу, її крики почули перехожі викликали поліцію.

«Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, ми з’ясували особу нападника, якого у подальшому затримали за місцем його проживання в орендованій квартирі. Ним виявився 39-річний громадянин іншої держави. Також ми встановили місце знаходження та вилучили мобільний телефон дитини. Зловмисник встиг його здати у ломбард», – додав Володимир Борматов.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва