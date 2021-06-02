Поліцейського підозрюють у перешкоджанні професійній діяльності журналіста «Громадського телебачення»

Слідчі Теруправління ДБР Києва за сприяння ДВБ Нацполіції повідомили про підозру патрульному поліцейському в умисному перешкоджанні професійній діяльності журналіста «Громадського телебачення».

Встановлено, що наприкінці квітня 2020 року під час прямого ефіру з акції протесту підприємців поліцейський вибив з рук журналіста мобільний телефон і переламав стабілізатор, який використовувався для відеозйомки.

Також поліцейський не представився журналісту, не роз’яснив йому вимоги щодо обмежень пересування у зв’язку із карантинними обмеженнями через COVID-19.

Пояснення журналіста у законності своїх професійних дій, зокрема що вибір локації у зеленій зоні зумовлений службовою необхідністю — пошуком кращого ракурсу ведення відеозйомки, поліцейський проігнорував та виштовхнув його на тротуар.

Правоохоронець підозрюється:

в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності, вчиненому службовою особою з використанням свого службового становища (ч. 3 ст. 171 КК України);

в умисному пошкодженні майна, що належить журналісту, у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 347-1 КК України).

Поліцейському може загрожувати покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Процесуальний супровід у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДВБ Національної поліції.

ДБР