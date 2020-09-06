Повідомлено про підозру чоловіку, який у Києві побив священнослужителя

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2 слідчими Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві повідомлено про підозру чоловіку, який, перебуваючи у нетверезому стані, побив служителя церкви поблизу торгового центру на вул. Архітектора Вербицького.

Так, до правоохоронних органів столиці звернулись небайдужі громадяни, які стали свідками зухвалої поведінки нападника. Через словесний конфлікт він наніс священнослужителю декілька ударів в обличчя, а в подальшому, з метою залякування та приниження осіб, які вирішили допомогти потерпілому, демонстрував зброю та нецензурно висловлювався на їхню адресу.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Досудове слідство триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва