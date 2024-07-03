Повідомлено про підозру ексмеру Вовчанська, який свідомо став на шлях підтримки ворога

Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру 67-річному вже колишньому Вовчанському міському голові за трьома статтями: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

У листопаді 2020 року фігурант був обраний Вовчанським міською головою. За даними слідства, під час захоплення міста російськими військовими він добровільно обійняв посаду «начальника Волчанского территориального управления Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

На псевдопосаді підозрюваний керував містом під егідою рф та вирішував питання так званого «соціального захисту населення», у тому числі трудових відносин, працевлаштування населення, виплати заробітних плат, пенсій тощо.

Надалі він, втікши до бєлгородської області рф, навіть встиг дати інтервʼю ворожим медіа. Зрадник подякував росії за те, «что его приняли как родного». Він додав: «Я считаю своей родиной Харьковскую область в составе рф». Крім того, не залишився підозрюваний і осторонь кремлівської пропаганди, додаючи тези про «один братский народ и просветление в головах украинцев».

Нагадаємо, що фігурант неодноразово змінював свої погляди. Так, 4 березня 2022 року він розповідав про те, що не підтримує рф: «Коли зайшли, відібрали прапор з кабінету та зняли з міськради. Але серце ж в мене не вирвали й совість не забрали. Ми були й лишаємося проукраїнськими».

Нині підозрюваний перебуває у розшуку. За вчинені злочини йому загрожує довічне увʼязнення.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура