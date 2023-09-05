Повідомлено про підозру ще двом освітянкам, які допомагають ворогові на тимчасово окупованих територіях

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру у колабораційній діяльності директорам двох шкіл в м. Маріуполь, які допомагають загарбникам запроваджувати російські «стандарти» освіти на тимчасово захопленій території Донецької області (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Зокрема, у тимчасово захопленому м. Маріуполь у добровільній співпраці з окупантами викрито 46-річну «директора Муниципального образовательного учреждения средняя школа № 41» та 67-річну «директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Талаковская средняя школа администрации города Мариуполя».

За даними слідства, на своїх псевдопосадах підозрювані організовують освітній процес за так званими російськими «стандартами» та беруть активну участь у пропагандистських сюжетах.

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Як повідомлялось, раніше столична прокуратура викрила чотирьох освітян, які сприяють окупантам у впровадженні російських «стандартів» освіти на тимчасово захоплених територіях Донецької та Херсонської областей (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу ДВБ НП України, ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Пресслужба Київської міської прокуратури