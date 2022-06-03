Повідомлено про підозру снайперу російських окупантів, який розстріляв мирного мешканця Київщини

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру снайперу 15-ої «миротворчої» бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району Київської області, підозрюваний здійснив прицільний смертельний постріл в мирного мешканця. Беззбройний потерпілий повертався додому та не становив для військовослужбовців РФ жодної загрози.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Офіс Генпрокурора