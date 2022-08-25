Повідомлено про підозру у держзраді п’ятьом експравоохоронцям з Харківщини

Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді п’ятьом колишнім правоохоронцям Харківщини, які на тимчасово окупованих територіях співпрацюють з окупантами.

Одна з підозрюваних на початку березня 2022 року отримала посаду у створеному збройними формуваннями рф так званому податковому органі в тимчасово окупованому місті Ізюм.

Вона відповідала за стягування платежів з мешканців тимчасово окупованої території Харківської області на користь загарбників.

Також чиновниця передала окупантам дані місцевих платників податків.

Ще двоє правоохоронців почали працювати у псевдо поліцейському відділку тимчасово окупованого міста Вовчанськ на посадах дільничного та помічника чергового.

Інші двоє підозрюваних “працевлаштувалися” у тимчасово окупованому місті Купянськ та селищі Борове. Вони усіляко допомагають окупантам та виконують їхні вказівки: проводять обшуки та патрулюють вулиці.

Усім п’ятьом зрадникам повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Харківська обласна прокуратура.

ДБР