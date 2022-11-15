Повідомлено про підозру зловмиснику, який пограбував пенсіонерку в Голосіївському районі столиці

Правопорушник відібрав у жінки мобільний телефон та втік. За скоєне йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Голосіївського управління поліції від консьєржки однієї з багатоповерхівок на вулиці Антоновича надійшло повідомлення про те, що невідомий відібрав в неї телефон. На місце події виїхала районна слідчо-оперативна група.

Як розповів заступник начальника управління – начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Євген Болюбаш, поліцейські опитали потерпілу та з’ясували обставини скоєння злочину:

«74-річна жінка розповіла нам, що незнайомець зайшов до під’їзду, де вона працює консьєржем та почав з нею розмову. В процесі спілкування чоловік зненацька вихопив її мобільний телефон, що лежав поруч. Шляхом реалізації оперативної інформації ми встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше не судимий 41-річний киянин».

Слідчі за процесуального керівництва співробітників Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва