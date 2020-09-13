Працівниця банку на Прикарпатті привласнила 130 тис. грн.

Снятинський відділ Коломийської місцевої прокуратури направив до суду обвинувальний акт стосовно колишньої працівниці банку за фактом привласнення чужого майна (ч. 1 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що обвинувачена у травні 2020 року, перебуваючи на посаді касира-операціоніста АТ КБ «ПриватБанк», шляхом проведення фіктивних операцій заволоділа грошовими коштами банку на загальну суму 130 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Жінка повністю визнала свою винуватість в інкримінованому кримінальному правопорушенні, під час досудового розслідування відшкодувала спричинену майнову шкоду в повному обсязі та погодилась на покарання, передбачене санкцією статті, що діяла на момент учинення злочину.

Відтак обвинувальний акт направлено до суду разом з угодою про примирення. // Діло