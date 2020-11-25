Правоохоронці викрили мережу підпільних гральних закладів

За процесуального керівництва Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури правоохоронці припинили діяльність трьох підпільних гральних закладів, які функціонували у містах Ірпінь та Буча.

За даними слідства, заклади діяли у закритому режимі. Під час обшуків правоохоронцями вилучено грошові кошти та 56 одиниць комп’ютерного обладнання з правом доступу до «онлайн казино». На даний час до Ірпінського міського суду скеровано клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Слідчі дії в рамках кримінального провадження за фактом зайняття гральним бізнесом (ч.1 ст.203-2 КК України) тривають, встановлюються обставини та коло осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Пресслужба Київської обласної прокуратури