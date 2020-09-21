Преступник с ножом напал на прохожих возле детсада

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих возле детского сада в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай).

Как сообщило Центральное телевидение Китая, семь человек пострадали, в том числе пятеро детей, передает УНН.

По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник в 7:35 по местному времени (2:35 Киев) в районе Панью города Гуанчжоу. Среди пострадавших четыре учащихся начальной школы, один — детского сада, один взрослый и сам злоумышленник. Отмечается, что двое детей получили тяжелые травмы, трое — легкие ранения.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Нападавший был задержан полицией.

Ведется расследование, причины и подробности инцидента устанавливаются.