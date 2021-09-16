Прикордонника з Буковини судитимуть за вбивство, яке він скоїв під час відпустки

Працівники ДБР за сприяння УВВБ Держприкордонслужби завершили досудове розслідування стосовно інспектора прикордонної служби одного із загонів Західного регіонального управління Держприкордонслужби України за фактом скоєння вбивства.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що увечері 13 березня 2021 року в одному з розважальних закладів Вижницького району Чернівецької області між прикордонником та цивільною особою стався конфлікт. Під час суперечки прикордонник завдав потерпілому 11 ножових поранень, у результаті чого 22-річний чоловік загинув на місці події.

На час вчинення злочину військовий перебував у відпустці.

Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Прикордонник обвинувачується у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону, оперативний супровід – УВВБ Держприкордонслужби.

ДБР