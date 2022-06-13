Продаж гуманітарної допомоги на ₴500 тис. – повідомлено про підозру столичному підприємцю

Печерською окружною прокуратурою міста Києва спільно з ГУ СБУ у місті Києві та Київській області та СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві викрито підприємця, який налагодив протиправний механізм продажу гуманітарної допомоги, отриманої від країн Європейського Союзу та США (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Встановлено, що ділок систематично наживався на продажу військової амуніції, продуктах харчування та товарах особистої гігієни, ввезених до України для подальшого розподілення у регіони, що постраждали від російської агресії.

Так, для зберігання гуманітарної допомоги зловмисник орендував у м. Києві складські приміщення, звідки систематично привласнював товари, які надалі продавав за грошову винагороду.

Під час розслідування злочину правоохоронцями задокументовано продаж гуманітарної допомоги, а саме продуктів харчування на суму понад 500 тисяч грн.

На теперішній час підприємця затримано у порядку ст. 208 КПК України. Чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура