Прокуратура довела безпідставність збільшення цін на електроенергію для комунальних установ на Київщині

Господарським судом Київської області задоволено черговий позов Броварської окружної прокуратури про визнання недійсними додаткових угод до договору на закупівлю електричної енергії.

Нагадаємо, що у січні-лютому 2021 року між комунальними установами Броварської об’єднаної територіальної громади та приватними товариствами за результатами тендерної процедури укладено договори про закупівлю електричної енергії. Згодом постачальник ініціював підписання додаткових угод, якими штучно збільшено ціну на електроенергію майже на 15 %, а обсяг поставки зменшено.

Прокурори довели, що зміни до договорів внесені на підставі документів, які фактично не містять жодного підтвердження коливання вартості електричної енергії та обґрунтувань зростання ціни. Таким чином, додаткові угоди укладено із порушенням Закону України «Про публічні закупівлі».

З цих підстав прокуратура звернулася до суду з відповідними позовами в інтересах держави в особі Північного офісу Держаудитслужби до замовника та переможця торгів.

На даний час обидва позови прокуратури судом задоволено в повному обсязі.

Прокуратура Київщини продовжує захищати інтереси держави в бюджетній сфері.

Київська обласна прокуратура