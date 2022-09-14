Прокуратура передала в АРМА 49 земельних ділянок, що належать громадянам РФ

За клопотанням прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва в управління АРМА передано 49 земельних ділянок, розташованих у Київській області, та які належать громадянам РФ. Загальна площа земельних ділянок складає понад 500 га.

Як встановлено слідством, на території м. Києва функціонує підприємство, основним видом діяльності якого є надання в оренду земельних ділянок, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації.

Отримуючи прибутки від оренди землі, власники земельних ділянок перераховували частину коштів на рахунки своїх підприємств, зареєстрованих на території Російської Федерації та сплачували податки до бюджету країни-агресора, таким чином здійснюючи фінансування збройних сил Російської Федерації та її збройної агресії проти України (ч. 1 ст.110-2 КК України).

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на 49 земельних ділянок в Київській області загальною площею понад 500 гектарів, з одночасною передачею в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У межах досудового розслідування тривають заходи із встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав та іншого майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб Російській Федерації та її резидентам.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура