Прокуратура утверждает, что серию взрывов в Киеве организовала одна группа лиц

Взрывные устройства в разных уголках столицы устанавливала одна и та же группа лиц.

Об этом на брифинге в среду сообщил прокурор города Киева Олег Кипер, передает корреспондент УНН.

«В течение июля 2020 года в нашем городе произошло ряд резонансных событий, когда у станций метро, в общественных местах произошли взрывы неустановленных устройств», — сказал прокурор.

По его словам, 17 июля возле станции метро «Шулявка» в мусорной урне было найдено неизвестное устройство, пострадали три человека, а 21 июля возле станции «Минская» между двумя автомобилями было найдено еще одно самодельное взрывное устройство. Кроме того, 27 июля в подъезде дома на Подоле было также найдено устройство, которое взорвалось.

Предварительно — это было 600 г тротила.

«Одновременно в правоохранительные органы поступали другие сообщения о том, что были найдены другие устройства в разных уголках города, однако одно из таких подтвердилось 20 июля на территории Дарницкого района. Я замечу, что в двух из таких случаев на местах происшествия были найдены записки от неизвестных с угрозами взрыва, с требованием перечислить на электронный кошелек 50 биткойнов… Мы решили, что это свидетельствовало о том, что преступления были совершены одними и теми же людьми», — заявил Кипер.