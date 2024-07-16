Прокурорів Офісу Генпрокурора затримали під час отримання хабаря

За 170 тисяч доларів вони мали закрити кримінальну справу.Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні хабаря розміром 170 тис. дол. США. Таку «вигоду» вони запросили за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

На разі детективи уже затримали одного з прокурорів. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України – одержання хабаря в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Як зазначили в САП, слідчі дії провели напередодні, 15 липня. На разі вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів. // Дзеркало тижня