Протягом доби до поліції звернулось двоє мешканців Луганщини, які стали жертвами шахраїв

Так, у м. Кремінна заявнику зателефонував невідомий, який представився працівником «Монобанку» та повідомив, що картка заявника заблокована і сказав, що на його ім’я вже створено нову картку, на яку необхідно перевести грошові кошти зі старої. Заявник погодився і перевів гроші на вказану картку, внаслідок чого втратив 31 200 грн.

У м. Попасна місцевий мешканець на сайті «Баланс Кредо» знайшов оголошення про продажу жіночого светра та зробив замовлення. Згодом йому з прихованого номера зателефонував представник сайту та повідомив про необхідність оплати товару.

Після перерахунку грошей, заявнику знов зателефонував представник сайту та повідомив, що перерахування грошових коштів не відбулось і заявнику необхідно перерахувати ще 1000 грн. В подальшому під цим приводом заявник зробив ще 4 транзакції та загалом перерахував шахраям 4500 грн.

Шановні Громадяни, запам’ятайте!

— не перераховуйте гроші невідомим особам! Якщо вам кажуть, що у вас проблеми із карткою, завершіть розмову та зверніться до найближчого відділення свого банку, або зателефонуйте за номером гарячої лінії, який вказаний на зворотній стороні картки.

— при купівлі товарів у мережі інтернет користуйтесь послугою післяплати, та розраховуйтесь за товар після його отримання.

Відділ комунікації поліції Луганської області