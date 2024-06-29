Проводиться слідство за фактом смерті у рівненській лікарні жителя Дубенщини

Із відповідною заявою до поліції 25 червня звернулась дружина померлого — 46-річна жителька села Башарівка.

Попередньо відомо, що 19 червня чоловік звернувся до одного з комунальних закладів обласного центру на обстеження. Зі слів жінки, лікарі неналежно надали допомогу її 47-річному чоловіку, внаслідок чого він 24 червня помер.

Слідчі Рівненського РУП за цим фактом розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником). У рамках провадження вирішується питання щодо вилучення медичної документації.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Рівненської області