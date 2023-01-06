При шпиталі МВС вів службу священик, який коригував російський вогонь в Гостомелі

Ця особа працювала у ФСБ і мала певні навички, заявив Епіфаній.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній розповів про агента ФСБ у лавах УПЦ МП.

“Є маса прикладів колаборантів, які з перших днів були коригувальниками вогню і погрожували людям. Нещодавно я звершував богослужіння, вдячний молебень у храмі Головного військового госпіталю МВС. Священник, який звершував богослужіння в цьому храмі, прославився з першого дня тим, що був коригувальником вогню в аеропорту “Гостомель”. Виникає питання: скільки загинуло людей через нього? І до цього часу він на волі”, – сказав Епіфаній для lb.ua.

Митрополит Київський і всієї України зауважив, що цей московський піп погрожував ракетними ударами по храмах ПЦУ.

“Навіть лікарі засвідчують, що він їм погрожував: якщо, мовляв, переведете храм, очікуйте ракетної атаки. Я не пригадую його імені і прізвища. Усе є в інтернеті, можна вільно знайти його навіть з кресленнями. Як мені сказали фахівці – це феесбешник, тобто людина, яка працювала у ФСБ і мала певні навички. Чому не покарати таких відкритих колаборантів?”, – додав Епіфаній. // УНІАН