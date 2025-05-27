Припинено діяльність ОЗГ, яка ошукала громадян на ₴15 млн. під виглядом інвестицій у нафтопродукти

Фігуранти розміщували оголошення у соціальних мережах щодо інвестування коштів у постачання палива з Європи та подальшим отриманням інвесторами щомісячного доходу. Діяли за принципом так званої фінансової піраміди – в якій прибутки учасників формуються за рахунок внесення коштів новими вкладниками.

Оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, працівниками Департаменту кримінального аналізу, управління карного розшуку та спецпризначенців ГУНП у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Львівській областях викрили організовану злочинну групу, члени якої шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян.

Кримінальна поліція встановила, що зловмисники заманювали клієнтів під приводом інвестицій в дизельне пальне. Для переконливості члени ОЗГ на своїх сторінках публікували рекламні відеоролики та тематичні дописи щодо перспективи інвестування в такий вид «бізнесу» та запевняли, що мають контракти з європейським нафтопереробним концерном, власну нафтобазу, бензовози та логістику.

Зустрічі з інвесторами проводили в офісах міста Києва та Львову, де з вкладниками й укладали договори-позики. Сума вкладу була від 300 тисяч до 1,5 млн гривень. Кошти клієнти передавали особисто в руки учасникам групи або перераховували на підконтрольні учасникам групи банківські рахунки фірм.

Прибуток від таких інвестицій мав становити щотижневих 4,5 % від суми вкладу. Перші декілька місяців потерпілі отримували обіцяний дохід, однак згодом виплати припинялись, а зловмисники – переставали виходити на зв’язок.

Загалом від злочинних дій постраждав 21 громадянин, а загальна сума матеріальних збитків становить 15 млн гривень.

Поліцейські провели 24 санкціонованих обшуки за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. Було вилучено: грошові кошти, комп’ютерну техніку, флеш накопичувачі, банківські картки, печатки, документацію та чорнові записи з доказами злочинних дій.

Трьом активним учасникам організованої злочинної групи, слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 – шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі усім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Департамент комунікації Національної поліції