Псевдобанкір ошукав мешканця Миколаївщини на суму понад 21 тисячу гривень

До відділення № 1 Первомайського районного відділу поліції звернувся місцевий мешканець з повідомленням про те, що він став жертвою шахарїв.

Правоохоронцям 48-річний заявник розповів, що на його мобільний зателефонував невідомий, який, представившись працівником банку, та повідомив, що потрібно перевести грошові кошти на інший банківський рахунок, аби вберегти кошти від несанкціонованого втручання. Виконавши всі рекомендації телефонного співбесідника, громадянин втратив понад 21 тисячу гривень.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Шановні громадяни, ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, що пов’язані з перерахунком коштів по телефону, та нікому не надавайте жодних відомостей про свій картковий рахунок. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін-код вашої картки або одноразовий пароль з SMS-повідомлення — негайно завершуйте розмову. Запам’ятайте головне правило, будь-яку інформацію, яку ви отримуєте від невідомих співбесідників, потрібно обов’язково перевіряти!

Первомайський районний відділ поліції