Псевдобанкіри ошукали жителів Тернопільщини на суму понад 178 000 гривень

«Ваш рахунок заблокований», «картою намагаються розрахуватися», «планова перевірка», «кібератака», «віддалена заміна SIM-карти» – аферисти використовують різні способи, аби отримати доступ до банківських даних людей.

Чергове шахрайство задокументували працівники Борщівського відділення поліції. За словами потерпілої, до неї зателефонував невідомий, який представився співробітником одного з банків. Він запевнив жінку, що її банківські дані під загрозою і терміново потребують додаткового «захисту». Вводячи в оману, зловмисник випитав у неї реквізити банківської картки. Довіра до псевдоспеціаліста коштувала заявниці значної суми – з електронного гаманця незаконно списали понад 40 000 гривень.

Постраждала від аферистів й мешканка Збаразької громади. Після спілкування з невідомим, який представився працівником фінансової установи, потерпіла втратила понад 138 000 гривень.

Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб аферистів.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними та не повідомляти стороннім особам жодних банківських реквізитів. У разі підозрілих дзвінків слід негайно припиняти розмову та самостійно звертатися до банку за офіційним номером. Пам’ятайте: справжні працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із вимогою надати особисті дані чи реквізити картки!

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області