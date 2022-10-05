Псевдомеру окупованого Сєвєродонецька повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури псевдомеру Сєвєродонецька повідомлено по підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, на початку липня 2022 року мешканець м. Брянка був призначений окупаційною адміністрацією РФ на псевдопосаду «в.о. голови адміністрації м. Сєвєродонецька ЛНР». Підозрюваний виконує вказівки голови псевдореспубліки та легалізовує російську окупаційну владу на території міста. У захопленому місті в руїнах так званий «керівник» нібито налагоджує «мирне життя», розповсюджуючи проросійські наративи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Громадянин почав співпрацювати з окупантами ще з 2014 року. До повномасштабного російського вторгнення в Україну він був «головою адміністрації м. Брянки ЛНР». За фактом цим фактом до суду направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора