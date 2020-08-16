Пьяный россиянин до полусмерти избил годовалую падчерицу

Мужчина, судимый за угрозу убийством жене, избил падчерицу до полусмерти. Горе-отец в бешенстве от «капризов» годовалой крохи проломил ей голову.

Как удалось выяснить «МК», жуткий случай произошел в субботу в 1-м квартале Капотни.

21-летний безработный, ранее судимый Михаил и с характерной фамилией Счастливый, оставался дома с тремя малышами. Ему пришлось нянчить двоих детей супруги (по некоторым данным, выпускницы детского дома) — 3-летнего мальчика и годовалую девочку, а также общего сына, родившегося месяц назад. Когда мать вернулась домой, она увидела у дочери синяки и кровоподтеки. Девочка не переставая плакала, и женщина позвонила в «03». Врачи диагностировали у девочки сильнейшие повреждения: черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы костей головы.

Правоохранители схватили Михаила на следующий день. Садист пояснил, что ударил падчерицу из-за того, что малышка вывела его своими капризами из себя. Со слов Счастливого, он был нетрезв и бил девочку руками.

Кстати, в начале июля суд приговорил Счастливого к ограничению свободы за то, что тот угрожал убийством своей супруге, приставляя к ее животу кухонный нож. Женщине оставалось всего несколько дней до родов.

Как сообщили «МК» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».