Раніше судимого жителя Білгорода-Дністровського затримали за наругу над могилою військовослужбовця

Правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Кілька днів тому в поліцію від місцевого громадянина надійшло повідомлення про те, що на одному з кладовищ райцентру невідома особа зірвала з флагштока, встановленого на могилі військовослужбовця, державний прапор України, вчинивши таким чином наругу над могилою захисника.

Виїхавши на місце, поліцейські оперативно встановили, що до події причетний раніше судимий за вчинення грабежу 41-річний чоловік, який живе неподалік цвинтаря.

Правоохоронці з’ясували, що будь-яких неприязних стосунків як із померлим за його життя, так і з його родиною у зловмисника не було. Вчинив він так заради розваги, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Як зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, слідчі затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і, зібравши достатньо доказів, повідомили про підозру в нарузі над могилою особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії рф, вчиненій з хуліганських мотивів.

Відповідно до частини 3 статті 297 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі до семи років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини