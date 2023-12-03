Ректора окупаційного університету в Луганську засудили за участь в організації псевдореферендуму

Віктора Рябічева, який є ректором «Луганського державного університету імені Володимира Даля» в невизнаній «Луганській народній республіці» визнали винним у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 листопада.

15 липня 2022 року Рябчівев організував у приміщенні університету засідання так званої «обшественной палаты ЛНР» і був обраний заступником голови цієї палати. Тоді ж на засіданні створено «громадський штаб референдуму про приєднання «ЛНР» до Російської федерації.

Рябічев увійшов до громадського штабу «референдуму» і брав активну участь у його підготовці.

20 вересня голова «Народної ради «ДНР» підписав закон про референдум і призначив його проведення на 23-27 вересня.

Рябічев, зокрема, забезпечив проведення цього незаконного референдуму на території університету, надавши приміщення навчального закладу для голосування та розміщення виборчої комісії.

Потім в інтернеті зʼявилися пропагадитстські публікації за участі Рябічева про те, що референдум був довгоочікованою подією для громадськості і студентів.

У вирок є посилання на протоколи впізнання Рябічева за фотознімками двома свідками.

Справу розглянули за відсутності обвинуваченого, який все ще переховується на окупованій території.

Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування і закладах освіти та інших субʼєктах освітньої діяльності на 15 років.