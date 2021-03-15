«Роман» малолетних «блоггеров» могла продюсировать Москва: детский омбудсмен обратился к правоохранителям

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба обратился в министерство внутренних дел, Генеральной прокуратуры и киберполиции из-за распространенной в соцсетях информации о «романе» 8-летнего блогера и ее 13-летнего парня, а также соответствующий контент.

Об этом детский омбудсмен рассказал в комментарии УНН.

«Как только мне в субботу стало известно, а мне сообщили, что такие материалы есть в социальной сети, я сразу обратился в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, киберполицию относительно соответствующего реагирования на такие материалы. Сегодня я уже официально обратился в правоохранительные органы и социальные службы. Сейчас все эти факты выясняются. То, что сейчас удалось установить — что есть продюсерская компания, которая находится в Москве, которая, по сути, ведет этих детей с помощью их родителей. Моя собственная позиция — это недопустимо», — заявил детский омбудсмен.

Кулеба заявил, что распространение и изготовление подобных материалов нарушает права детей и является вредным контентом как для самих «блоггеров», так и для других несовершеннолетних.

Омбудсмен напомнил, что герои данной истории имеют миллионную аудиторию в соцсетях.

«Это может побудить других подростков делать то же самое… Это может побудить маленьких девочек и мальчиков делать видеоконтент и фотографии такого характера, изображающие определенное сексуальное поведение, и распространять, для того, чтобы самоутвердиться, получить поддержку и одобрение таких же как они подростков. Как по мне, это может привести к увеличению количества сексуального насилия в дальнейшем, а также случаев педофилии», — подчеркнул уполномоченный по правам ребенка.

Он подчеркнул, что государство, общество и СМИ должны категорически отреагировать на подобные случаи.

Контент, который распространяют упомянутые блоггеры, омбудсмен рассматривает как такой, что является «на грани» — возмутительный, но законных оснований этот контент запретить или удалить нет.

«Как по мне, в случае именно с этими детьми кто-то очень хорошо режиссирует, что можно показывать, а что — нет, что можно говорить, а чего нельзя говорить, для того, чтобы не попасть под определенные запреты тех же соцсетей, которые имеют свои правила, а также под запрет законодательства в стране», — добавил он.

Среди пользователей соцсетей вызвала возмущение обнародованная в эти выходные информация об «отношениях» девочки 8 лет и ее 13-летнего парня. Обеспокоил украинцев не столько факт «романа», сколько контент, который публиковали юные блоггеры — полуобнаженные фото детей и их поцелуи на камеру собирали тысячи лайков и просмотров.

В соцсетях возмущены в частности поведением мамаши девочки, которая, по сообщениям некоторых пользователей, активно занимается имиджем своего ребенка.