Розтрата понад ₴1,3 млн. на закупівлі стільців для укриттів – судитимуть посадовицю Дніпровської РДА

Прокурори Дніпровської окружної прокуратури м. Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно начальниці відділу Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі стільців для облаштування укриттів (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що посадовиця, діючи в інтересах суб’єкта господарювання, уклала з ним договір про закупівлю стільців за завищеною вартістю.

Внаслідок таких дій обвинуваченої місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 1,3 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування завданої шкоди, прокурором заявлено позов в інтересах держави.

Посадовиця Дніпровської РДА є також підозрюваною у ще одному кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Сума збитків становить близько 460 тис грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві.

Офіс Генпрокурора