«Рятуючи» кошти, житель Сарненського району віддав шахраям майже півмільйона гривень

26-річний чоловік повідомив поліцейським, що напередодні на його мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Аферист назвав прізвище та ім’я чоловіка, чим запевнив останнього, що він дійсно є представником фінустанови. Останній повідомив чоловікові, що до його банківського рахунку невідомі здійснюють несанкціонований доступ та намагаються зняти кошти.

Аби запобігти «злочинним діям», псевдобанкір наполягав діяти за його вказівками: потерпілий ввів на своєму мобільному телефоні озвучені аферистом цифрові комбінації, а згодом — код-підтвердження транзакції. Відтак, з банківського рахунку чоловіка зникло 475 675 гривень.

За цим фактом слідчі ВП №1 (м. Дубровиця) Сарненського РВП розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре застерігають громадян: у разі надходження таких дзвінків, варто перервати розмову та особисто звернутися до відділення банку чи зателефонувати на гарячу лінію.

Відділ комунікації поліції Рівненської області