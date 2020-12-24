Самые опасные районы Киева: где чаще обворовывают, грабят и убивают
В Киеве, согласно официальной статистике полиции города, за 11 месяцев 2020 года было зафиксировано более 14 тысяч краж, около 1,1 тысячи грабежей, 150 разбоев, а также более 70 умышленных убийств.
Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичных правоохранителей в ответ за запрос.
На Оболони лучше держаться за карманы
Из всех совершаемых в столице преступлений, большее их количество относится к кражам – статья 185 (Тайное хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.
Чаще всего воруют в магазинах продукты питания, алкоголь и небольшую технику, из автомобилей – все, что имеет ценность, из карманов – кошельки, мобильные телефоны или просто деньги. И, естественно, бывают квартирные кражи.
За такое преступление, в зависимости от тяжести, предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Так, в Киеве с января по декабрь совершено 14 329 краж. Из них больше всего зафиксировано в двух районах столицы:
- Оболонский – 2 167;
- Днепровский – 2 140;
- Соломенский – 1 632;
- Шевченковский – 1 577;
- Деснянский – 1 567;
- Дарницкий – 1 180;
- Святошинский – 1 109;
- Голосеевский – 997;
- Подольский – 771;
- Печерский – 766;
- В киевском метрополитене – 197.
В Днепровском районе грабят чаще
Среди имущественных преступлений, совершаемых в Киеве, также жители и гости столицы сталкиваются с грабежами. Это статья 186 (Открытое хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Чаще всего злоумышленники выхватывают у граждан мобильные телефоны или деньги из рук, выдирают сумки или борсетки, срывают ювелирные украшения с шеи.
В зависимости от тяжести, за такое преступление предусмотрено наказание от штрафа или общественных работ до лишения свободы на срок до тринадцати лет с конфискацией имущества.
Из 1 125 грабежей, совершенных в Киеве за 11 месяцев, больше всего зафиксировано в Днепровском районе.
- Днепровский – 232;
- Деснянский – 137;
- Оболонский — 136;
- Святошинский – 124;
- Шевченковский – 120;
- Соломенский – 114;
- Дарницкий – 94;
- Голосеевский – 67;
- Подольский – 47;
- Печерский – 29;
- В киевском метрополитене – 3.
Это нападения с оружием на кредитные и банковские учреждения, на бизнесменов, занимающихся валютными операциями, нападения на людей с ножами или другим оружием на улицах, в подъездах и так далее. В зависимости от тяжести совершенного преступления, разбойникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Из 153 разбоев, больше всего зафиксировано в Святошинском районе:
- Святошинский – 26;
- Днепровский – 20;
- Оболонский – 18;
- Дарницкий – 18;
- Деснянский – 14;
- Соломенский – 16;
- Шевченковский – 12;
- Голосеевский – 10;
- Печерский – 7;
- Подольский – 4.
Убийства в столице не редкость
Несмотря на то, что в Киеве проживает около 3 миллионов человек, за 11 месяцев текущего года было зафиксировано 74 умышленных убийства. Согласно Уголовного кодекса Украины, статья 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Подобные преступления происходят в результате пьяных ссор, неприязненных отношений или корыстных побуждений.
Районами-лидерами по совершенным убийствам оказались Деснянский, Голосеевский и Шевченковский:
- Шевченковский – 11;
- Голосеевский – 11;
- Деснянский – 11;
- Оболонский – 8;
- Дарницкий – 7;
- Соломенский – 7;
- Печерский – 5;
- Подольский – 5;
- Святошинский – 4;
- Днепровский – 4.