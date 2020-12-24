Самые опасные районы Киева: где чаще обворовывают, грабят и убивают

В Киеве, согласно официальной статистике полиции города, за 11 месяцев 2020 года было зафиксировано более 14 тысяч краж, около 1,1 тысячи грабежей, 150 разбоев, а также более 70 умышленных убийств.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичных правоохранителей в ответ за запрос.

Больше всего преступлений совершалось в двух районах столицы

На Оболони лучше держаться за карманы

Из всех совершаемых в столице преступлений, большее их количество относится к кражам – статья 185 (Тайное хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

Чаще всего воруют в магазинах продукты питания, алкоголь и небольшую технику, из автомобилей – все, что имеет ценность, из карманов – кошельки, мобильные телефоны или просто деньги. И, естественно, бывают квартирные кражи.

За такое преступление, в зависимости от тяжести, предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Так, в Киеве с января по декабрь совершено 14 329 краж. Из них больше всего зафиксировано в двух районах столицы:

  • Оболонский – 2 167;
  • Днепровский – 2 140;
  • Соломенский – 1 632;
  • Шевченковский – 1 577;
  • Деснянский – 1 567;
  • Дарницкий – 1 180;
  • Святошинский – 1 109;
  • Голосеевский – 997;
  • Подольский – 771;
  • Печерский – 766;
  • В киевском метрополитене – 197.

В Днепровском районе грабят чаще

Среди имущественных преступлений, совершаемых в Киеве, также жители и гости столицы сталкиваются с грабежами. Это статья 186 (Открытое хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Чаще всего злоумышленники выхватывают у граждан мобильные телефоны или деньги из рук, выдирают сумки или борсетки, срывают ювелирные украшения с шеи.

В зависимости от тяжести, за такое преступление предусмотрено наказание от штрафа или общественных работ до лишения свободы на срок до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Из 1 125 грабежей, совершенных в Киеве за 11 месяцев, больше всего зафиксировано в Днепровском районе.

  • Днепровский – 232;
  • Деснянский – 137;
  • Оболонский — 136;
  • Святошинский – 124;
  • Шевченковский – 120;
  • Соломенский – 114;
  • Дарницкий – 94;
  • Голосеевский – 67;
  • Подольский – 47;
  • Печерский – 29;
  • В киевском метрополитене – 3.
В Святошинском районе разбоев большеНесомненно, одним из самых громких и опасных преступлений, совершаемых в Киеве, можно назвать разбои. То есть, статья 187 (Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения такого насилия) Уголовного кодекса Украины.

Это нападения с оружием на кредитные и банковские учреждения, на бизнесменов, занимающихся валютными операциями, нападения на людей с ножами или другим оружием на улицах, в подъездах и так далее. В зависимости от тяжести совершенного преступления, разбойникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Из 153 разбоев, больше всего зафиксировано в Святошинском районе:

  • Святошинский – 26;
  • Днепровский – 20;
  • Оболонский – 18;
  • Дарницкий – 18;
  • Деснянский – 14;
  • Соломенский – 16;
  • Шевченковский – 12;
  • Голосеевский – 10;
  • Печерский – 7;
  • Подольский – 4.

Убийства в столице не редкость

Несмотря на то, что в Киеве проживает около 3 миллионов человек, за 11 месяцев текущего года было зафиксировано 74 умышленных убийства. Согласно Уголовного кодекса Украины, статья 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Подобные преступления происходят в результате пьяных ссор, неприязненных отношений или корыстных побуждений.

Районами-лидерами по совершенным убийствам оказались Деснянский, Голосеевский и Шевченковский:

  • Шевченковский – 11;
  • Голосеевский – 11;
  • Деснянский – 11;
  • Оболонский – 8;
  • Дарницкий – 7;
  • Соломенский – 7;
  • Печерский – 5;
  • Подольский – 5;
  • Святошинский – 4;
  • Днепровский – 4.

Больше всего преступлений совершалось в двух районах столицы.

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