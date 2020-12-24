Самые опасные районы Киева: где чаще обворовывают, грабят и убивают

В Киеве, согласно официальной статистике полиции города, за 11 месяцев 2020 года было зафиксировано более 14 тысяч краж, около 1,1 тысячи грабежей, 150 разбоев, а также более 70 умышленных убийств.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичных правоохранителей в ответ за запрос.

На Оболони лучше держаться за карманы

Из всех совершаемых в столице преступлений, большее их количество относится к кражам – статья 185 (Тайное хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

Чаще всего воруют в магазинах продукты питания, алкоголь и небольшую технику, из автомобилей – все, что имеет ценность, из карманов – кошельки, мобильные телефоны или просто деньги. И, естественно, бывают квартирные кражи.

За такое преступление, в зависимости от тяжести, предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Так, в Киеве с января по декабрь совершено 14 329 краж. Из них больше всего зафиксировано в двух районах столицы:

Оболонский – 2 167;

Днепровский – 2 140;

Соломенский – 1 632;

Шевченковский – 1 577;

Деснянский – 1 567;

Дарницкий – 1 180;

Святошинский – 1 109;

Голосеевский – 997;

Подольский – 771;

Печерский – 766;

В киевском метрополитене – 197.

В Днепровском районе грабят чаще

Среди имущественных преступлений, совершаемых в Киеве, также жители и гости столицы сталкиваются с грабежами. Это статья 186 (Открытое хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Чаще всего злоумышленники выхватывают у граждан мобильные телефоны или деньги из рук, выдирают сумки или борсетки, срывают ювелирные украшения с шеи.

В зависимости от тяжести, за такое преступление предусмотрено наказание от штрафа или общественных работ до лишения свободы на срок до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Из 1 125 грабежей, совершенных в Киеве за 11 месяцев, больше всего зафиксировано в Днепровском районе.

Днепровский – 232;

Деснянский – 137;

Оболонский — 136;

Святошинский – 124;

Шевченковский – 120;

Соломенский – 114;

Дарницкий – 94;

Голосеевский – 67;

Подольский – 47;

Печерский – 29;

В киевском метрополитене – 3.