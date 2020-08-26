СБУ блокувала діяльність конвертаційного центру у Полтаві з обігом ₴150 млн. на рік

Конвертаційний центр «обслуговував» підприємства зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей. Оперативники СБУ встановили, що організатори зареєстрували понад 100 фіктивних структур.

Через них клієнти отримували «послуги» з мінімізації податкових зобов’язань, формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, виведення грошей у тінь та конвертації у готівку.

За попередніми підрахунками, щорічний обіг конвертцентру сягав понад 150 мільйонів гривень. Фігуранти отримували за свої «послуги» 10-10,5% від суми.

Правоохоронці провели 24 одночасних обшуки. У процесі вилучили понад 60 печаток фіктивних підприємств, мобільне обладнання, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення оборудки. В одного з кур’єрів конвертцентру вилучено гроші у різній валюті приблизно на 500 тисяч у гривневому еквіваленті.

Служба безпеки України