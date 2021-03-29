СБУ наказала мужчину, продавшего китайские «жучки» на OLX

Одна из схем теневого интернет-бизнеса в стиле «купи-продай», заключается в торговле китайскими гаджетами, приобретенными на популярной китайской ecommerce-площадке AliExpress. Преимущество подобных предложений в том, что товары не нужно ждать 3-4 недели, они уже находятся в Украине, но, чтобы преуспеть в этой схеме, продавцу нужно брать минимальную наценку, либо предлагать рынку действительно уникальный товар. И такие товары в Китае действительно есть.

В поисках действительно оригинального товара, житель Волыни нашел на китайском маркетплейсе устройства скрытого слежения, замаскированные под безобидные предметы. Гаджеты напоминали зажигалку, автоматическую шариковую ручку и автомобильные брелоки. В общей сложности, украинец заказал на сайте 6 единиц товара, общей стоимостью 227 долларов (около 6155 гривен, на момент покупки).

Китайский продавец без проблем отправил «жучки», которые благополучно пересекли украинскую границу и не вызвали никаких подозрений у таможенников. Хотя на этом этапе у компетентных органов не возникло к интернет-предпринимателю никаких вопросов, своим поступком он нарушил целый ряд постановлений Верховной Рады и Кабинета Министров, а также Закон Украины «Про лицензирование видов хозяйственной деятельности».

Дело в том, что украинские граждане не имеют права изготавливать, приобретать, владеть и использовать устройства негласного получения информации. Данная прерогатива принадлежит исключительно Службе Безопасности Украины. Наконец, международная пересылка данных устройств в Украину также запрещена и, поскольку она все-таки состоялась, это классифицируется как контрабанда.

Согласно материалам суда, мужчина прекрасно сознавал, что своими действиями нарушает закон, тем не менее, он пошел еще дальше и выложил информацию о «мини-камерах» на сайте OLX. Прежде, чем он попал в поле зрения компетентных органов, волынянин успел продать 3 из 6 устройств слежения.

После того, как эксперты Института специальной техники и судебных экспертиз установили, что данные гаджеты являются полноценными устройствами негласного получения информации, сотрудники СБУ предъявили интернет-торговцу подозрение в незаконном приобретении, сбыте и контрабанде устройств слежения.

Суд принял к сведению обстоятельства, изложенные стороной обвинения, а также соглашение о добровольном признании вины, заключенное с обвиняемым. В результате, «жучки» были уничтожены, а мужчина получил штраф в размере 25,5 тысяч гривен, а также необходимость оплатить судебные расходы на экспертизу устройств, стоимостью еще 5 тысяч.

Андрей Майданик, internetua.com