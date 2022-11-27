СБУ прийшла з обшуками в Івано-Франківську єпархію «кремлівського» патріархату

Служба безпеки України проводить безпекові та перевірочні заходи в Івано-Франківській єпархії української православної церкви московського патріархату.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook управління СБУ в Івано-Франківській області.

“Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) у Івано-Франківську”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, перевірку проводять разом з Національною поліцією та Національною гвардією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, правоохоронці прийшли в Івано-Франківську єпархію УПЦ МП, щоб:

• перевірити дані про наміри використання єпархії як осередку “руского мира”;

• недопустити використання приміщень УПЦ для переховування громадян росії, зберігання заборонених предметів тощо;

• убезпечити населення від провокацій і терористичних актів.

Раніше працівники СБУ під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії української православної церкви московського патріархату виявили склади з прокремлівською літературою, листування з методичками від російських кураторів та документи, які підтверджують наявність громадянства рф.