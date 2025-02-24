СБУ викрила двох попів УПЦ (МП), які вихваляли путіна та поширювали антисемітські заклики

Служба безпеки задокументувала антиукраїнську діяльність двох кліриків УПЦ (МП), які очолюють храми у Житомирській та Вінницькій областях.

За матеріалами справи, вони публічно вихваляли путіна, закликали до захоплення всієї території нашої держави та поширювали антисемітські висловлювання.

Як встановило розслідування, обидва фігуранти «розганяли» ворожу пропаганду під час спілкування з прихожанами, а також через свої акаунти в соцмереж та месенджерах.

Так, підозру отримав протоієрей однієї з церков на Житомирщині, який висловлювався на підтримку політики кремля.

Також задокументовано, що у своїх дописах цей клірик принижував честь і гідність представників єврейського народу.

Ще одним фігурантом виявився ієромонах одного з храмів на Вінниччині, який агітував до захоплення Києва та інших регіонів України.

Про це він неодноразово писав у своїх коментарях під прокремлівськими дописами в популярних месенджерах.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій фігурантів, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки всередині України на користь рф.

Під час обшуків у кліриків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом клірикам про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань);

▪️ чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій та Житомирській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України