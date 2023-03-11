СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська організував трансляцію російських телеканалів

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого поплічника на звільнених територіях Харківської області.

Зловмисником виявився місцевий житель, який після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з російськими загарбниками.

За це його призначили «виконуючим обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації рф.

Перебуваючи на «посаді» він організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення.

Для цього використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі.

Таким чином агресор поширював серед місцевих жителів дезінформацію про війну в Україні у вигляді сюжетів і передач кремлівських пропагандистів.

Крім цього, весь ефірний контент був спрямований на заперечення збройної агресії рф та виправдовування воєнних злочинів російських загарбників.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України