СБУ затримала у Полтаві лідера фейкового «народовладдя», який закликав до захоплення урядових установ України
Служба безпеки запобігла спробам дестабілізації суспільно-політичної обстановки у центральних регіонах України.
Під час комплексних заходів у Полтаві затримано чоловіка, який хотів створити псевдодержавне утворення на території обласного центру.
Зловмисник позиціонував себе як лідер так званого «народовладдя» і займався створенням фейкового «самоврядування» у місті.
Незаконну інституцію назвав «радою територіальної громади» і навіть замовив печатку для псевдоустанови.
На власній сторінці у Фейсбук він закликав громадян приєднуватися до його «об’єднання» і створювати нові «громади» для насильницького захоплення державної влади в Україні.
Своїм «послідовникам» фігурант обіцяв «посади» у складі фейкової установи.
Крім того, у власноруч записаних відеокоментарях він регулярно повторював кремлівські наративи, в яких збройну агресію рф називав «громадянською війною в Україні».
Також зловмисник публічно заперечував чинний конституційний лад України.
Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.
Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).
Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet