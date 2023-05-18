СБУ затримала у Полтаві лідера фейкового «народовладдя», який закликав до захоплення урядових установ України

Служба безпеки запобігла спробам дестабілізації суспільно-політичної обстановки у центральних регіонах України.

Під час комплексних заходів у Полтаві затримано чоловіка, який хотів створити псевдодержавне утворення на території обласного центру.

Зловмисник позиціонував себе як лідер так званого «народовладдя» і займався створенням фейкового «самоврядування» у місті.

Незаконну інституцію назвав «радою територіальної громади» і навіть замовив печатку для псевдоустанови.

На власній сторінці у Фейсбук він закликав громадян приєднуватися до його «об’єднання» і створювати нові «громади» для насильницького захоплення державної влади в Україні.

Своїм «послідовникам» фігурант обіцяв «посади» у складі фейкової установи.

Крім того, у власноруч записаних відеокоментарях він регулярно повторював кремлівські наративи, в яких збройну агресію рф називав «громадянською війною в Україні».

Також зловмисник публічно заперечував чинний конституційний лад України.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ