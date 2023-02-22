Селянина, який стріляв у поліцейських, ув’язнено на 11 років

Біляївський районний суд Одеської області визнав чоловіка винним у замаху на життя працівників поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 17 лютого.

Ввечері 4 травня 2019-го у місцевий відділок полції надійшло повідомдення, що житель села Гіржове нетверезий бігає з сокирою і начебто поранив жінку. Приводом для сварки стало те, що на ділянку чоловіка зайшли корови сусідки.

Двоє поліцейських виїхали на місце. Обвинувачений не захотів з ними спілкуватися і забіг у хату та схопив мисливський карабін і двічі вистрелив із вхідних дверей, попавши в машину поліції. Патрульні, не маючи іншого укриття, сховалися за цей автомобіль. Зловмисник тим часом зробив ще пʼять прицільних пострілів з вікна, знову влучивши по службовому авто.

Сусіди бачили, як співробітники поліції зверталися до обвинуваченого по гучномовцю. Один із патрульних почав стріляти у відповідь, а інший подзвонив за підкріпленням. Поліцейські не постраждали і було пошкоджено тільки авто.

У суді громадянин вину не визнав. Розповів, що напередодні мав конфлікт через борги і боявся розправи. Того вечора зʼявилися двоє незнайомців, які нецензурно лаялися і наближалися до його будинку. Він начебто не знав, що це поліцейські і сказав їм іти з його території, але вони не реагували, тому він вистрелив, щоб налякати. Він думав, що вони підуть, але почув постріли у свій бік та побачив, що кулі пробивають двері. А далі начебто прийняв рішення стріляти по колесах автомобіля, щоб ці незнайомці не могли його переслідувати, поки він звернеться по допомогу. Потім він ще пару разів стріляв по машині, щоб відволікти непроханих гостей, аби його жінка з дитиною за цей час покинули будинок.

В останньому слові обвинувачений звернув увагу суду, що має великий досвід стрільби і на рушниці була оптика для стрільби, через яку він чітко бачив людей, а тому наміру будь-кого вбити не мав, хоча міг це зробити. Категорично не згоден з кваліфікацією за ст. 348 ККУ і вважає, що повинен нести відповідальність за пошкодження автомобіля, а ніяк не за замах на вбивство працівників поліції.

Адвокати також намагалися переконати суд змінити кваліфікацію на більш мʼяку. А саме, що в діях чоловіка може бути склад злочинів, передбачених ч. 1 ст. 345 КК України: погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу та ч. 2 ст. 194 ККУ: пошкодження чужого майна, вчинене іншим загальнонебезпечним способом.

Однак суд вважає, що версія обвинувачення є доведеною.

Обвинувачений стріляв із власного мисливського карабіну в бік потерпілих, які стояли біля службового автомобіля поліції. Чоловік має професійні навики поводження зі зброєю і усвідомлював, що постріли з відстані 50-70 метрів є небезпечним для життя і здоровʼя працівників поліції. Суд враховує те, що обвинуваченому відомо про розвіювання дробу на дистанції досягання цілі, можливі рикошети від перешкоди та як наслідок влучення в потерпілих. У судовому засіданні свідки також підтвердили, що обвинувачений здійснював постріли не лише по автомобілю, за яким перебували працівники поліції, а й при їх переміщенні на місцевості.

Крім того, чоловік стріляв повторно, що підтверджується показннями потерпілих та свідків, діяв умисно і створив обстановку, що могла призвести до загибелі працівників правоохоронних органів.

До слів обвинуваченого, що він не бачив, що стріляв по машині поліції, суд поставився критично. Працівники поліції приїхали в форменому одязі з розпізнавальними знаками і жетонами та на службовому автомобілі з надписами «Поліція» та проблисковими маячками. Це вбачається із відеозапису огояду пошкодженого поліцейського автомобіля від пострілів.

Обтяжуюча обставина, що чоловік діяв у стані алкокольного спʼяніння, не підтвердилася. У матеріалах не було відповідного медичного висновку.

Суд призначив 11 років позбавлення волі.

За посягання на життя співробітника поліції закон передбачає від 9 до 15 років увʼязнення або довічно.