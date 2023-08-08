Шахрай з Тернопільщини заволодів коштами 28 громадян, оформляючи онлайн-кредити

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, житель Тернопільщини обманом отримував персональні дані своїх знайомих та доступ до їх карткових рахунків. Надалі шахрай оформляв онлайн-кредити на потерпілих й розпоряджався чужими кредитними коштами на свій розсуд.

У такий спосіб підозрюваний незаконно заволодів грошовими коштами 28 громадян на загальну суму понад 330 тис грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури