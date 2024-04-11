Судитимуть фінансиста військової частини на Київщині, який перерахував своїй дружині ₴20 млн.

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин Київщини, який перерахував на рахунок своєї дружини 20 млн грн.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Посадовець намагався «замести сліди» свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. Для цього він вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн грн додаткової винагороди своїй дружині — старшому солдату цієї частини.

Ці гроші він не планував реально виплачувати старшому солдату, а збирався перекрити утворену через його недбалість заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Однак він знову «не впорався із завданням», не простежив і гроші реально надійшли на картку дружини.

Наразі всі гроші повернуті військовий частині.

Фігурант підозрюється за ч. 4 ст. 426 КК України (інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду).

Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

ДБР