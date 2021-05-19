Шістьох співробітників ДСНС судитимуть за фальсифікацію під час масштабних пожеж на Луганщині

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно начальника одного з відділів Головного управління ДСНС України в Луганській області за фактом підбурювання до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України) та п’ятьох співробітників підпорядкованих територіальних підрозділів – за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що інспектори за вказівкою начальника структурного підрозділу ДСНС Луганщини підробляли акти про пожежі, які сталися на початку липня 2020 року на території дачного кооперативу «Озеро Вовче» в Новоайдарському районі, з метою створення видимості про ефективну їх ліквідацію для правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації та суспільства.

До офіційної документації вони вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію та ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів. Однак, слідство встановило, що такі заходи не здійснювались, а співробітники ДСНС умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.

На території дачного кооперативу «Озеро Вовче» внаслідок масштабних пожеж загинуло троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Краматорську.

Крім того, за процесуального керівництва обласної прокуратури слідчими ДБР продовжується досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами службової недбалості з боку керівництва та службових осіб ГУ ДСНС України в Луганській області і Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, службового підроблення, а також привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури