Сільського голову з Волині підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад ₴38 мільйонів

Правоохоронці з’ясували, що посадовець придбав нерухомість і транспортні засоби вартістю близько 55 млн грн, що значно перевищує законно отримані ним та його родичами доходи. Фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, сільський голова з лютого 2020 року по серпень 2024 року набув 41 актив на майже 55 млн грн. Йдеться про нерухоме майно і транспортні засоби, які оформлені на посадовця, його дружину, а також на родичів — доньку, внучку, зятя і сестру дружини.

Проте всі вони разом за цей період отримали законні доходи лише на загальну суму 16,7 млн грн. Відтак сума активів, якими володіє голова, перевищує його законні доходи на понад 38 млн грн.

На підставі зібраних доказів сільському голові слідчі повідомили про підозру за ст. 368-5 (Незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України