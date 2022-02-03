Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00 3 лютого 2022 року

Упродовж минулої доби, 2 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду «Гнутове», що на Донеччині.

Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17.

Крім цього, в напрямку ТАЛАКІВКИ окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік ПІСКІВ противник здійснив обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу ВОДЯНОГО Донецької області російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

За минулу добу підрозділами поліції, що задіяні в операції Об’єднаних сил, перевірено 4047 транспортних засобів, 3944 особи, 4 особи — на причетність до збройних формувань Російської Федерації, а також виявлено 43 адміністративні правопорушення та розкрито 40 злочинів.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію прослідувало 902 особи, а на підконтрольну Україні територію прибуло 876 осіб.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували понад 4,5 гектари території та передали на знищення 111 вибухонебезпечних предметів.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation