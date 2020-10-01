Ситуация в Станице Луганской: на территории детонируют взрывоопасные предметы

Ситуация в Станице Луганской очень сложная, горят почти все дома на улице Донецкая, тушение затруднено тем, что на территории детонируют взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации, передает УНН.

«На 15:00 очень сложная ситуация в Станице Луганской, горят почти все дома на улице Донецка. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, чем угрожают жизни спасателей и людей, которые находятся рядом», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что мощными порывами ветра, пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

На помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП «Станичник» и КП «Теплосервис», которой оперативно подвозят воду.

Как сообщал УНН, КПВВ «Станица Луганская» на линии разграничения в Луганской области закрыт из-за пожара, который приблизился к пункту пропуска. В области работает оперативная правительственная группа.