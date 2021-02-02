Скеровано до суду обвинувальний акт за фактом розкрадання ₴672 тис., виділених на техобслуговування обладнання ПАТ «Укрзалізниця»

Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора приватного товариства, викритого у заволодінні коштами ПАТ «Укрзалізниця» у сумі 672 тис. грн та службовому підробленні (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2018 – 2019 роках між ПАТ «Укрзалізниця» та приватним товариством укладалися договори щодо надання послуг з технічного обслуговування обладнання електророзподільної та контрольної апаратури на кювето-очищувальних машинах та рейкошліфувальному поїзді.

У подальшому, директор товариства, діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами, підписала акти виконаних робіт, в яких зазначила недостовірну інформацію щодо кількості фахівців, що виконували ці роботи, їхніх відряджень, об’єму та вартості наданих послуг.

Внаслідок таких дій ПАТ «Укрзалізниця» завдано збитків у розмірі 672 тис. грн.

Обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду столиці для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом Печерського Управління поліції ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура