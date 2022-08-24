Скориставшись воєнним станом, посадовець незаконно вилучив у АТ «Укрзалізниця» пальне вартістю майже ₴600 тис.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури повідомлено про підозру на даний час вже колишньому голові районної військової адміністрації, який з метою одержання неправомірної вигоди для себе, скориставшись владою та воєнним станом, здійснив незаконне вилучення майна (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, голова районної військової адміністрації 2 березня 2022 року, не маючи жодних належних правових підстав у вигляді рішення військового командування, взагалі не будучи суб’єктом уповноваженим на прийняття рішення про вилучення майна, наказав начальнику виробничого підрозділу місцевої дирекції залізничних перевезень передати йому наявне дизельне паливо нібито для забезпечення оборони та гуманітарних потреб.

У такий спосіб, без будь-якого документального оформлення та без складання акта про примусове вилучення майна, посадовець незаконно вилучив 17 300 л дизельного пального, вартість якого 588 027 грн.

При цьому для перевезення пального підозрюваний скористався приватним бензовозом, який перевіз вилучений дизель на приватну автозаправну станцію.

На даний час посадовець вже звільнений з посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського відділу поліції Головного управління Нацполіціі в Сумській області за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань в Сумській області та Управління Служби безпеки України в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури.

Сумська обласна прокуратура