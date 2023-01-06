Скоїв ДТП, намагався утекти і напав на поліцейського: у Бердичівському районі очевидці затримали неадекватного водія

5 січня увечері на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський у Гришковецькій громаді сталася ДТП за участі двох легковиків. Водій-винуватець спробував утекти. Його затримали очевидці та передали поліцейським. Розлючений утікач накинувся на інспекторів з кулаками. Згодом з’ясувалось, що молодик перебував під впливом наркотиків. Наразі він затриманий.

Близько 19:00 до Бердичівського райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що у с. Осиковому водій автомобіля «Volkswagen» вчинив ДТП та намагається втекти.

Поліцейські сектору реагування уже на місці пригоди з’ясували обставини. Попередньо, водій «Volkswagen» в’їхав у попутній автомобіль «Daewoo». Унаслідок ДТП обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень. Однак водій-порушник не збирався залишатись на місці і продовжив рух. Його зупинили випадкові свідки події і передали його поліцейським.

На момент прибуття правоохоронців чоловік…спав на пасажирському сидінні свого автомобіля. Зовні чоловік перебував у явно неадекватному стані. При появі патрульних він раптом повівся агресивно: вискочив з транспортного засобу і накинувся з кулаками на одного із поліцейських. Аби заспокоїти чоловіка, правоохоронці застосували до нього заходи фізичного впливу і викликали на місце слідчо-оперативну групу райвідділу для фіксації обставин.

Неадекватним порушником виявився 25-річний бердичівлянин. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Для обстеження чоловіка доставили до медичного закладу. Результати проведеного експрес-тесту засвідчили, що він перебував у стані наркотичного сп’яніння. Також у порушника взято кров для дослідження. Тож остаточні висновки будуть відомі після проведення відповідної експертизи.

Нині чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. За фактом спричинення працівникові поліції тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про оголошення правопорушнику підозри за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Досудове розслідування триває.

За чинним законодавством умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків – карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Бердичівський районний відділ поліції